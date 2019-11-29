تراند اليوم : في ذكرى رحيله – رسالة مؤثرة من ابنة عامر منيب

كتبت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، تغريدة عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، بمناسبة ذكرى رحيل والدها، استخدمت من خلالها كلمات مؤثرة، قائلة: «أكتر حاجة اثرت فيا إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي».

من جهة أخرى، أطلقت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أغنية بصوتها عبارة عن دويتو بينها وبين أبيها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل إيه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.

فكرة الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل إيه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير.. أنا شايفاك دايما حوليا مش ناقص غير.. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

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الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومكساج هاني محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

أغنية «عامل إيه في حياتك» حصدت آلاف المشاهدات فور طرحها، حيث تخطت الـ200 ألف بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتولى إنتاج الأغنية شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونات كثيرة بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لا سيما بعد نجاح الأغنية.