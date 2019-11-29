تعليق صادم من تامر عاشور بعد انفصاله عن خطيبته" ما شوفناش من وراهم خير"

تامر عاشور يحدث ضجة بسبب هذه التغريدة

حالة من الجدل الشديد أثيرت حول الفنان تامر عاشور، الذي شارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريدة قال من خلالها: «ماشوفناش من وراهم خير.. ماشوفناش غير تعب وأذية وسوء تقدير.. ماشوفناش من وراهم خير».

وتعد هذه التغريدة هي الأولى بعد أن أعلن تامر عاشور عن انفصاله عن ملكة جمال الكون دارين حداد منذ عدة أسابيع، وتعتبر هذه التغريدة جزءاً من إحدى أغنياته، وظن الكثيرون من محبيه أن هذه التغريدة بمثابة الرسالة غير المباشرة لخطيبته.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور، كان ألبوم أيام، الذي طرحه خلال العام الجاري، وقد اختار هذا الاسم على اسم نجله.

ويعتبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المطرب تامر عاشور من أكثر المطربين الشباب على الساحة الفنية حالياً المتخصصين في تقديم أغانٍ حزينة.

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حفل تامر عاشور تأجل مؤخراً لدواعٍ أمنية

وكان من المقرر أن يحيي تامر عاشور حفلاً غنائياً خلال الفترة الماضية، ولكنه تأجل بسبب دواعٍ أمنية، ولم تقم المنتجة سارة الطباخ التي يتعاون معها الفنان تامر عاشور بإعلان موعد الحفل الجديد.

ولتامر عاشور مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية، حققت نجاحاً كبيراً للغاية، من بينها: كلموها عني، وبيت كبير، وغيرها الكثير من الأعمال المميزة.

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