قال الموزع الموسيقي رامي المصري، إنه يقوم خلال تلك الفترة بالتحضير لألبوم الفنان محمد رمضان الجديد، الذي سيصبح أول ألبوم له، بعد عدد من الأغاني والكليبات المنفردة التي طرحها مسبقاً.
وأضاف الموزع رامي المصري، أن الألبوم سيحتوي على دويتو غنائي؛ مشيراً إلى أن الألبوم سيكون مع مطرب غربي من خارج الوطن العربي.
اقرئي ايضا : وصلة رقص لاحمد حلمي ومنى زكي على السجادة الحمراء تشعل السوشال ميديا
وبعد تصريحات رامي المصري، تأكد أن الفنان محمد رمضان قرر أن يتحدى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذي كان قد صرح بعدم منح محمد رمضان أية تصريحات أخرى للغناء في مصر؛ نظراً للمشكلات التي قد وقعت مؤخراً بين نقابة الموسيقيين وبعض المطربين الذين لا ينتمون للنقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويحضر لألبومه الغنائي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.