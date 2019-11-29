محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويحضر لألبومه الغنائي الجديد

قال الموزع الموسيقي رامي المصري، إنه يقوم خلال تلك الفترة بالتحضير لألبوم الفنان محمد رمضان الجديد، الذي سيصبح أول ألبوم له، بعد عدد من الأغاني والكليبات المنفردة التي طرحها مسبقاً.

وأضاف الموزع رامي المصري، أن الألبوم سيحتوي على دويتو غنائي؛ مشيراً إلى أن الألبوم سيكون مع مطرب غربي من خارج الوطن العربي.

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وبعد تصريحات رامي المصري، تأكد أن الفنان محمد رمضان قرر أن يتحدى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الذي كان قد صرح بعدم منح محمد رمضان أية تصريحات أخرى للغناء في مصر؛ نظراً للمشكلات التي قد وقعت مؤخراً بين نقابة الموسيقيين وبعض المطربين الذين لا ينتمون للنقابة.

