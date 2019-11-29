محمد هنيدي ينشر صورة له في طفولته وهو يحمل علبة سجائر

نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة؛ ممسكاً بعلبة سجائر في يده اليسرى.
وسخر محمد هنيدي من الصورة بطريقته الكوميدية؛ قائلًا: «لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في إيدي أنها «تدمر الصحة وتسبب قصر القامة»، كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي».
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من جانب آخر أجرى الفنان محمد هنيدي مؤخراً عملية جراحية بمنطقة الفك؛ حيث اضطر إلى إضافة بعض العظام بهذه المنطقة؛ نظراً لمعاناته من آلام الأسنان.
كما أعلن هنيدي تماثله للشفاء بعد نجاح العملية، وسوف يستأنف نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة.
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