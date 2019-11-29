نشرت الفنانة «شيماء سيف»، صورة، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها بالنجم أحمد السقا. وعلقت شيماء سيف على الصورة: «كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزايد ليك، لحد ما قابلتك وعرفت إنك فعلاً تستاهل الحب ده كله وزيادة كمان؛ لأنك أجدع وأجمل وأطيب خلق الله، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان، ويكتب لك النجاح في كل أعمالك، بحبك أوي يا أبو الجدعنة». اقرئي ايضا : فيروز تكشف عن شروطها للظهور في التليفزيون المصري

وجاءت بعض تعليقات المتابعين لشيماء سيف، على صورتها مع أحمد السقا، كالتالي: «تحية لشخصك الجميل»، و«يسعد قلبكم أنتِ وياه»، و«قمر يا شيماء كالعادة، ‏صورة فيها حب فعلاً، وأحمد السقا مفيش كلام عليه». Advertisements ويذكر أن الفنانة شيماء سيف تشارك الفنان حسن الرداد دويتو غنائي داخل عرض مسرحية «لوكاندة الأوباش»، من ألحان عصام كاريكا. اقرئي ايضا : وصلة رقص لاحمد حلمي ومنى زكي على السجادة الحمراء تشعل السوشال ميديا ومن المقرر بدء عرض مسرحية «لوكاندة الأوباش» في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الأيام المقبلة.ومسرحية «لوكاندة الأوباش»، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف لاحمد السقا: «بحبك أوي يابو الجدعنة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.