نيللي كريم من المستشفى: "الأطباء أنقذوا حياتي" فما القصة؟

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها وهي داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تواجدت الفنانة نيللي كريم خلال الفترة الماضية بمستشفى ماساتشوسش للعيون والأذن جامعة هارفارد الأمريكية، وأجرت جراحة دقيقة أنقذت حياتها من خطر محقق.

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وظهرت نيللي كريم بالصور وهي داخل المستشفى مع الأطباء الذين أجروا لها العملية، وظهرت أيضاً على سريرها، وعلقت على الصور ووجهت الشكر لطقم الأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية، منذ أن ذهبت للمستشفى إلى أن استقرت حالتها، وقالت: «شكراً لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع».

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، كان فيلم الفيل الأزرق 2، الذي شاركت في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري، من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وخالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، وإياد نصار، وشيرين رضا، وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما، وقد استطاعوا أن يحققوا من خلال هذا العمل رقماً قياسياً في تاريخ السينما المصرية، وتخطت إيرادات الفيلم ما يقرب من 115 مليون جنيه.

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وتستعد نيللي كريم للبدء في التحضير لمسلسلها الجديد، الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ولكنها تتكتم تفاصيله حتى تعود للقاهرة وتعقد جلسات عمل مع صناعه.