وصلة رقص لأحمد حلمي ومنى زكي على السجادة الحمراء تشعل السوشال ميديا

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام مقطعاً مصوراً، ظهر من خلاله وهو يقدم وصلة رقص مع زوجته الفنانة منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته خلال الفترة الحالية بدار الأوبرا المصرية.

وكان أحمد حلمي يرقص هو وزوجته بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن أمام الكاميرات، على أغنية الفنان عمرو دياب: ومالو، التي قدمها منذ سنوات وحققت نجاحاً كبيراً للغاية.

يشار إلى أن الناقد طارق الشناوي قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن أحمد حلمي من المفترض أن يعود بفيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، تشارك في بطولته الفنانة منى زكي، ويعد هذا التعاون هو الرابع بينهما، بعد عدد من الأعمال آخرها فيلم سهر الليالي، الذي شهد قصة حبهما، وحققا من خلاله نجاحاً كبيرا.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم «خيال مآتة»، الذي ظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وشارك في بطولته كل من: منة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وإنتصار، ومن إخراج خالد مرعي، وقد تعرض الفيلم لانتقادات شديدة، ووعد حلمي جمهوره ومحبيه بأن يختار لهم نصاً فنياً متميزاً يقدمه خلال الفترة المقبلة.



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