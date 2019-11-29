رانفير سينج يجري عملية جراحية لتقمص الدور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في ظل محاولتهم الدائمة والغريبة على التقمص والاندماج في سبر أغوار شخصياتهم، نسمع أن الكثير من أهم عباقرة السينما في العالم ، يفعلون أمور غريبة ليقنعوا المشاهدين بمهارتهم في اتقان الدور.

مؤخرا بأحد البرامج الليلية، اعترف نجم بوليوود الشاب رانفير سينج، أنه قام بإجراء عملية جراحية تتعلق بتدبيس المعدة وذلك خلال تصوير فيلمه Lootera في عام 2013

رانفير كشف عن تلك الصدمة المروعة عندما سألته الناقدة السينمائية أنوباما تشوبرا عما إذا كان “قد قام بتدبيس بطنه من أجل الحصول على إقناع الجمهور بالمشهد والتعبير عن الألم بشكل صحيح.

Advertisements

وأوضح رانفير، أن السبب الرئيسي الذي دفعه الى مثل هذا التصرف الصعب، وبالالم الذي شعر به، كان نتيجة رغبته الشديدة في الظهور ونحت اسمه وسط عمالقة كبار، مشدداً على أنه بدأ من الصفر، بدون “عراب” يدعمه، أو أس سند في ظل سينما تعتمد على المحسوبية والواسطة.

وكشف قائلا: “في ذلك الوقت كنت استكشف مهارتي، لم أكن مرتاحًا لمهنتي، ولم أكن أعرف كيف أفعل ذلك، كنت لا أعلم ألف باء صناعة الأفلام، حتى عندما كنت مساعد مخرج، اعتدت أن أحصل على وظائف بسيطة.