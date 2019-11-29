مع من ستقضي كاترينا كايف ليلة رأس السنة؟

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تصدرت نجمة بوليوود كاترينا كايف والممثل فيكي كوشال عناوين الأخبار، واحتل الثنائي قائمة الترند بعد تقرير نُشر في موقع “مومباي ميرور” يؤكد عزمهما قضاء ليلة رأس السنة الجديدة معا.
وجاء في التقرير ان “كاترينا كايف وفيكي كوشال، قد وجدا أنفسهما مدعوين لحضور نفس الأحداث والجوائز بذات التوقيتات التي تظهر خلال نهاية العام، وهو أمر له دلالته في كشف عن مدى التقارب الرومانسي بين الممثلين.
كما أنه من المتوقع ظهورهما في المزيد من الأماكن العامة معا. ولكن أولا، لديهم خطط لعطلة عشية رأس السنة الجديدة.
بدأت شائعات حول العلاقة الرومانسية التي تربط بين كاترينا وكوشال في الظهور علانية، بعد أن رافقا بعضهما البعض في حفلة ديوالي السابق. لكن رغم ذلك، تصر كاترينا مثلها مثل نجوم بوليوود، على عدم الإعلان الصريح عن تلك العلاقة.
وقد شوهد كل من فيكي كوشال وكاترينا كايف في موعد العشاء في وقت سابق من هذا العام في مومباي. كما أن صورهما في هذا اللقاء الغرامي، نسجت مزيد من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي.
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