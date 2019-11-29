إفلاس والد جيجي حديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشارت تقارير أن والد عارضتي الأزياء جيجي بيلا حديد، الملياردير الأمريكي من أصل فلسطيني محمد حديد، قد تقدم بطلب لإعلان إفلاسه، وفقًا لما ذكرته مجلة “بيبول” الأمريكية.

قدم حديد طلبًا للإفلاس نيابة عن شركته بعد اتهامه ببناء قصر ضخم بالمخالفة للقواعد المسموح بها، حيث تم الإيداع بعد أسبوع من إعلان أحد القضاة أن قصر حديد الكبير يعد خطيرًا ويجب هدمه.

وأعلنت حديد ان شركته، 901 Strada LLC تدين بالفعل بما يصل إلى 50 مليون دولار للشركات المختلفة. كما أُبلغت المحكمة “بان الحديد لا يمكنه أن يدفع ثمن هدم منزله العملاق فحسب، ولكنه أيضا لم يكن لديه الرسوم 500 ألف دولار لاتمام عملية الهدم، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

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في السياق، لم يكن خبر إفلاس المليونير المعروف هو الشيء الوحيد الذي جعل الأنظار تتجه لعائلة “حديد” قبل بضعة أيام، اعترفت بيلا على حسابها بانستغرام إنها تشعر بالأسف لإيذاء البيئة.

قالت في رسالتها التي احتفى بها متابعين على منصات السوشيال ميديا “يحزنني مدى تأثير عملي على بصمتي الكربونية (إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية)، تأثير تغير المناخ الوحشي على العالم بشكل واضح. الطبيعة الأم يحتاج إلى بعض الحب”.

وقدمت موديل الأزياء التي تبلغ من العمر 23 عاما أيضا إعلان عن التبرع بعدد 600 شجرة في محاولة للتعويض عن البصمة الكربونية بسبب سفرها. وقالت بيلا “تبرعت بـ 600 شجرة ليتم زرعها، 20 لكل رحلة قمت بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وربما ستستمر طوال العام”.