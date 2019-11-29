وفاة زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك توفيت الجمعة، 29 من شهر نوفمبر، السيدة سلوى الرافعي، زوجة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة. الخبر أعلنه الفنان مفيد عاشور من خلال حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتب معلقا: «توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى.. (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة». Advertisements الفنان المصري أضاف: « رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته ، نسألكم الفاتحه على روحها الطاهرة». ولم يكشف الفنان مفيد عاشور عن موعد تلقي العزاء في زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة. عبدالرحمن أبو زهرة يشارك مؤخرا في مسلسل «البرنس»، مع الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيقوم بدور والد الفنان محمد رمضان.

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