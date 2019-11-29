ياسمين صبري: مش بدور على عريس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس.

ياسمين صبري، قالت خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، الأمر لم يتخط كونه “لعبة” ردت فيها على الأسئلة التي وجهتها لها الفنانة إسعاد يونس، دون تحضير مسبق لها.

وعن مواصفات فتي أحلامها الحقيقية قالت: “أنا مش ‏ببحث لست أبحث، مش بدور”.

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كما كشفت خلال اللقاء عن استعداداتها لرمضان المقبل، والذي تقدم خلاله مسلسلا رومانسيا، وقالت إنه لا يشبه تجربتها السابقة في “حكايتي”، الذي دخلت به سباق رمضان الدرامي الماضي.

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، كانت قد طرحت على الفنانة ياسمين صبري، عدة أسئلة تتعلق بمواصفات فتى أحلامها لتجيب الأخير: “طويل، ‏ولونه قمحي، وجسمه رياضي (بدون كرش)، وعينيه سوداء، وشعره ناعم، ولديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، ‏وأفكاره متفتحة، ورومانسي (بدون تلزيق)، وشخص عادي وليس نجما، ولديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير ‏شكله بعد الزواج، ويكون بيتوتي”‎.

وأضافت: “يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر ماديا مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا ‏مش هصرف عليه.. فاهنجيب عيال كتير لو شكله أمّور‎”.

وسخر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات ياسمين صبري، واتهموها بالسطحية و”طلب عريس تفصيل”.