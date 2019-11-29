- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعاد الفنان المصري محمد هنيدي ذكريات طفولته بصورة طريفة، نشرها على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفنان المصري ظهر في الصورة وهو طفل صغير ممسكا بعلبة سجائر، وأرفقها بتعليق طريف قائلا: “لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها ” تدمر الصحة وتسبب قصر القامة” كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي”.
وكان الفنان المصري محمد هنيدي قد كشف مؤخرا عن خضوعه لعملية جراحية، حيث نشر صورة له بملابس المستشفى، قبل إجراء العملية، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.
هنيدي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ ايام ، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة”.
الفنان المصري كشف أنه كان يعاني من التهابات قبل شهر، وأخبره الأطباء بضرورة إجراء عملية زرع عظم في الفك، مؤكدًا أنه غادر المستشفى وعاد لمنزله وسيتعافى خلال أيام، فيما اعتذر عن إثارته لقلق متابعيه.
كانت هذه تفاصيل خبر السجائر لا تفارق يد محمد هنيدي منذ الطفولة.. صورة طريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.