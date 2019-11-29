السجائر لا تفارق يد محمد هنيدي منذ الطفولة.. صورة طريفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري محمد هنيدي ذكريات طفولته بصورة طريفة، نشرها على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان المصري ظهر في الصورة وهو طفل صغير ممسكا بعلبة سجائر، وأرفقها بتعليق طريف قائلا: “لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها ” تدمر الصحة وتسبب قصر القامة” كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي”.

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وكان الفنان المصري محمد هنيدي قد كشف مؤخرا عن خضوعه لعملية جراحية، حيث نشر صورة له بملابس المستشفى، قبل إجراء العملية، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

هنيدي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ ايام ، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة”.

الفنان المصري كشف أنه كان يعاني من التهابات قبل شهر، وأخبره الأطباء بضرورة إجراء عملية زرع عظم في الفك، مؤكدًا أنه غادر المستشفى وعاد لمنزله وسيتعافى خلال أيام، فيما اعتذر عن إثارته لقلق متابعيه.