غي مانوكيان يُشعل دار الأوبرا في دبي بالنشيد الوطني اللبناني!

متابعة بتجـــــــــرد: أشعل الموسيقي اللبناني غي مانوكيان دار الأوبرا في دبي خلال تقديمه حفلاً مذهلاً ليل الخميس. وفي خلال الحفل، ردد غي مانوكيان النشيد الوطني اللبناني ليقوم الجمهور بالإنضمام إليه. وختم غي مانوكيان النشيد الوطني بتقبيل العلم اللبناني قبل أن يكمل حفله بمقطوعات من الموسيقى العربية.

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