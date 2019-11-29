رويدا عطية تطلب الدعاء لإبنها المريض: “اللّهم إستودعتك إبني”

متابعة بتجـــــــــــرد: مع بداية الأسبوع، غرّدت الفنانة السورية رويدا عطية عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، طالبةً من متابعيها الدعاء لإبنها زين لأنه مريض دون الكشف عن اي تفاصيل.

وكتبت: “بتمنّى دعوات منكم لزين، دعوة تشفيه ويرجع سالم معافى. اللّهم إستودعتك إبني، وأنت لا تضيع عنده الودائع يا رب”.

وبعد حوالي 24 ساعة، ردّت رويدا عطية على قلق الجمهور بشأن صحّة إبنها زين، وأوضحت قائلةً: ” شكراً لمحبتكم لزين حبيبي الله يشفيه ويعافيه، الحمدلله وضعو مستقرّ وأنا وكلّ اللي حواليه عم نراقبه، بس دعواتكن لهالملائكة. الله لا يعيّش حدا هيك حالة”.

وتابعت رويدا عطية قائلة: “بس أنا بشكر ربّنا انو اختارني ليعرف إيماني وصبري، يا رب بطلب منك ترعاه وتحميه وتخليلي اياه”.

ورغم أن هذه التغريدة قد اثلجت قلوب محبّيها، إلا أن تغريدة جديدة لرويدا عطية قد جدّدت القلق بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي. إذ غرّدت في الساعات الماضية بالقول “يا شافي يا معافي، إستودعتك إبني وأنت لا تضيع عندك الودائع. يا رب إرحم ضعف قوّتي وقلّة حيلتي يا رب العالمين، اللهم احفظه وارعاه يا رب العرش العظيم”.