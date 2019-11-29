تعرف على شروط أحمد الفيشاوي لقبول بطولة “الحارث”

متابعة بتجــــــــــرد: تعاقد النجم المصري أحمد الفيشاوي على بطولة فيلم سينمائي جديد، يحمل إسم “الحارث”. وتقوم الشركة المنتجة حاليا ًمع المخرج نادر جلال بترشيح باقي أبطال العمل.

وكشفت بعض المصادر أن فيلم “الحارث” يروي قصة رومانسية تضم مشاهد إثارة وأكشن. وأكد المصدر أن الشركة المنتجة تعاقدت مع خبراء ومتخصصين من هوليود لوضع تصورات خاصة ورؤية جديدة لمشاهد الأكشن في الفيلم، مع تصميم مشاهد المعارك في الفيلم وتولي مسؤولية تصويرها.

هذا الأمر أثار حماسة الممثل أحمد الفيشاوي للفكرة، الذي وافق على التعاقد مع شركة الإنتاج على بطولة الفيلم، على الرغم من أنها شركة جديدة في عالم الإنتاج السينمائي ولم يكن لهم تجارب سابقة في الإنتاج السينمائي.

وعلمنا أن الفيشاوي وضع 3 شروط من أجل التعاقد مع الشركة، أولهما أن يشارك في ترشيح باقي أبطال الفيلم المشاركين، وقد رشح والدته الفنانة سمية الألفي للظهور كضيفة شرف في الفيلم.

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أما ثاني الشروط، فهي موعد بدء التصوير، إذ أبلغهم الفيشاوي أنه مشغول حالياً بفيلم آخر هو فيلم “البينو” المؤجل منذ عام 2016، ولذلك لن يبدأ تصوير “الحارث” قبل انتهاء تصوير الفيلم الآخر، خاصة أنه تعاقد عليه قبل “الحارث”.

والشرط الثالث هو مشاركته في اختيار موعد طرح الفيلم، حتى لا يتم طرحه في سباق سينمائي يضم كبار النجوم، لبتمكن من جذب الجمهور في توقيت منفرد وبعيد عن المنافسة. وقد وافق مسؤولو الشركة بالفعل على شروط الفيشاوي، حسبما أعلنت المصادر.

ويعدّ فيلم “الحارث” أول تجربة إخراج طويلة للمخرج نادر جلال في السينما، حيث قام بتولي مسؤولية إخراج وحدة واحدة فقط من فيلم “طلق صناعي” الذي قامت ببطولته حوريه فرغلي وماجد الكدواني وأخرجه خالد دياب. كما شارك أيضاً نادر جلال بإخراج بعض مشاهد مسلسل “طايع” الذي قام ببطولته عمرو يوسف.

يذكر أن أخر أعمال أحمد الفيشاوي هو فيلم “ولاد رزق 2″، الذي شارك في بطولته مع نخبة من النجوم أبرزهم أحمد عز وعمرو يوسف. أما عن آخر بطولاته المطلقة في السينما فكان فيلم “الشيخ جاكسون” الذي حصد مجموعة جوائز كثيرة وشارك في الأوسكار عام 2016.