تضم أفضل 20 ناديا.. إنفانتينو يقترح تدشين بطولة أفريقية جديدة

اقترح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة بطولة جديدة للأندية في قارة أفريقيا، تضم أفضل 20 ناديا في التصنيف القاري تحت اسم "الدوري الأفريقي".

وتشهد القارة السمراء إقامة 3 بطولات للأندية؛ هي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالإضافة إلى السوبر القاري.

ووجد إنفانتينو في الكونغو الديمقراطية خلال اليومين الماضيين، لحضور احتفالية نادي مازيمبي بمرور 80 عاما على ذكرى تأسيسه، بدعوة من موسى كاتومبي رئيس مجلس الإدارة.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ستاندرد" السويسرية يوم الخميس، قال إنفانتينو: "نحتاج إلى ضم أفضل 20 ناديا من أفريقيا في بطولة واحدة، لخوض مسابقة تحت اسم الدوري الأفريقي".

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وأشار الرجل الأول في الفيفا إلى أن هذه الخطوة ستجلب عوائد مالية تتجاوز 200 مليون دولار، وبالتالي تسهم في دخول تلك الأندية قائمة الكبار على مستوى العالم.

وأضاف أن تدشين تلك البطولة من شأنه وقف تدفق المواهب الأفريقية إلى القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يفكر في عدد من الخطوات التي من شأنها تطوير كرة القدم بالقارة السمراء.

وذكر منها بقوله: "نسعى لجمع أفضل الحكام المتاحين بالقارة السمراء والعمل على تطوير مستواهم بدرجة أكبر، ونتطلع أيضا لمساعدة كل بلد أفريقي على بناء استاد كرة قدم يلبي المعايير الدولية".

يذكر أن نادي الترجي التونسي يحتل صدارة التصنيف الأفريقي خلال آخر 5 سنوات، ويليه تواليا مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي والأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي والزمالك المصري.

وتتحدد هوية الفرق الموجودة بالتصنيف، وفقا لنتائجها في البطولات القارية خلال آخر 5 سنوات، واستفاد الترجي من تتويجه بدوري أبطال أفريقيا مرتين في تلك الفترة، لينفرد بالصدارة.

ويحل بالمركز الثامن فريق حورويا الغيني ويليه نهضة بركان المغربي ثم اتحاد العاصمة الجزائري والرجاء المغربي وزيسكو الزامبي وفيتا كلوب الكونغولي والصفاقسي التونسي والهلال السوداني والأفريقي التونسي ووفاق سطيف الجزائري وأول أغسطس الأنجولي وإنييمبا النيجيري وشباب قسنطينة الجزائري.