حقيقة شراء محمد صلاح لنادٍ مصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت "العين الرياضية" أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يقم بشراء أحد الأندية المصرية، كما أشيع مؤخرا.

وانتشرت في الساعات الأخيرة العديد من التقارير الصحفية التي تفيد بشراء صلاح لأحد الأندية المصرية.

وأفادت هذه التقارير بأن صلاح قرر شراء نادي عثماثون "مقاولون طنطا" الذي بدأ فيه مسيرته الكروية بعد أن انفصل عن شركة المقاولون العرب.

وعلمت "العين الرياضية" من مصدر خاص أن محمد صلاح لم يقم بشراء نادي عثماثون وأن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وأن الأمر ما هو إلا مساعدات من والده تجاه النادي الذي بدأ فيه نجله.

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وقال المصدر: "والد صلاح قرر مساعدة النادي بعد أن انفصل عن شركة المقاولون العرب كنوع من أنواع رد الجميل على النادي الذي احتضن نجله".

وكان صلاح بدأ في عثمانون "مقاولون طنطا"، ثم انتقل إلى نادي المقاولون العرب الرئيسي بالعاصمة المصرية "القاهرة" ليبدأ معه مسيرة قوية، جذبت اهتمام بازل السويسري الذي انتقل له في صيف 2012، ومنه انطلق نحو العالمية مع أندية تشيلسي الإنجليزي عام 2014 وفيورنتينا وروما الإيطاليين خلال الفترة من 2015 إلى 2017 وصولا لليفربول في صيف 2017.

واستطاع صلاح مع ليفربول، احتلال المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعبي العالم بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2018، فضلا عن حصوله مرتين على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2018 و2019، إلى جانب مساهمته الفعالة في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.