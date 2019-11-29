بوكيتينو يكسر حاجز الصمت لأول مرة منذ إقالته

كسر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، حاجز الصمت بعدما تحدث لأول مرة عقب إقالته من تدريب الفريق الإنجليزي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأنهى النادي اللندني رحلة المدرب الأرجنتيني مع الفريق، التي دامت 5 سنوات، بعدما تراجعت نتائج "السبيرز" منذ بداية الموسم الحالي.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية بيانا رسميا من بوكيتينو، جاء فيه: "أود أشكر جو لويس مالك النادي ودانييل ليفي رئيس النادي على منحهما الفرصة لي لكي أكون جزء من تاريخ توتنهام".

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وأضاف: "أريد أيضا أن أشكر كل شخص قابلته في توتنهام، بداية من العاملين بالنادي، مرورا باللاعبين خلال 5 سنوات ونصف".

واختتم المدرب الأرجنتيني بيانه بكلمات: "في النهاية، أريد الإشارة بشكل خاص للجماهير، التي جعلت هذا النادي رائعا بدعمهم المذهل".

وأكد بوكيتينو أنه بذل قصارى جهده من أجل تحقيق الأهداف التي أرادها النادي منه في أول اجتماع، مضيفا: "كانت هناك تحديات صعبة إلى جانب نجاحات مثيرة، لذا أتمنى التوفيق للفريق مستقبلا، وأنا متأكد من تقاطع طرقنا مجددا".

يذكر أن إدارة النادي الإنجليزي أسندت المهمة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلفا لبوكيتينو، ليقود الفريق لانتصارين متتاليين في أول مباراتين له على رأس الجهاز الفني للفريق.