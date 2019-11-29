مسلسل تركي آل الشيخ الجديد ينتمي لـ"العشارية" وهذه قصته.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يدخلُ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مجال التأليف الدرامي لأول مرة في تاريخه، حيث بدأ في وضع الخطوط العريضة لقصة المسلسل مع السيناريست والمؤلف المصري عمرو سمير عاطف، بعدما عقدا جلستي عمل مشتركة للوقوف على التفاصيل النهائية.

وقال عمرو سمير عاطف في تصريح خاص لـ"فوشيا" إن تركي آل الشيخ جلس معه وكشف له القصة التي بلورها لكي يتم تنفيذها في ورق على أرض الواقع، منوهًا أن المسلسل سينتمي للأعمال العشارية أي سيكون على 10 حلقات وهي "تيمة" جديدة يلجأ لها المنتجون في الفترة الحالية وبدأت في لبنان وتبعتها مصر.

وأشار إلى أنه سيبدأ في كتابة السيناريو فور الانتهاء من كتابتها لمسلسل "النهاية" للفنان المصري يوسف الشريف، والذي سيتم عرضه في رمضان 2020، موضحًا أن مسلسل تركي آل الشيخ سيكون مختلفًا ولن يُطرح في رمضان لكنه سيكون متاحًا للمشاهدين خلال العام المقبل.

ونوّه السيناريست المصري أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما البوليسية التشويقية والتي تتسم بالإثارة وبه جرائم قتل مشوّقة تجعل المشاهد يتابعها بطريقة تشويقية لأن الأحداث متلاحقة وستكون على الطريقة البوليسية العالمية.

وأكّد "عاطف" أن المسلسل سيُعرض على عدة أجزاء وسيكون الجزء الأول مكونًا من 10 حلقات وبعدها سيتم البدء في تنفيذ أجزاء أخرى، منوهًا أن الجزء الأول سيعرض على شبكة Netflix العالمية.

وبشأن الأبطال المشاركين في العمل، قال إنه لم يتم تحديد بطل أو وضع ترشيحات إضافة إلى أن المسلسل لم يوضع له اسم حتى اللحظة على أن يتم هذا في جلسات لاحقة بعد الشروع في بدء الكتابة.

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وكان قد أعلن رئيسُ الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عن اتجاهه إلى التأليف الدرامي، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بالعمل على صياغة فكرة مسلسل عربي جديد بشكل عالمي.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف، مضيفًا "إن شاء الله سيرى النور في 2020، بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".

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ولتركي آل الشيخ العديدُ من المشاركات الفنية كما أن له إصدارًا شعريًا مطبوعًا، وكتب الكثير من القصائد الوطنية وأخرى عاطفية.

وغنّى من كلماته مشاهير العالم العربي، أمثال محمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ورابح صقر، كما أن المطرب عمرو دياب، غنى من كلماته عدة أغاني "أحلى حاجة" و"أجمل عيون" وأغنية "أنت كل حياتي وكتب ألبوم "لعبت مع الأسد" للفنان عمرو مصطفى.

ويُعد تركي آل الشيخ صاحب مسيرة طويلة في مجال الفن من خلال علاقاته مع النجوم العرب وتعاونه معهم في كتابة الأغاني لأبرز المطربين العرب والتي حققت نجاحًا واسعًا في الساحة الفنية.