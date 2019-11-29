هند القحطاني ترد على منتقدي رقصتها بطريقة أكثر استفزازًا.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الناشطة السعودية هند القحطاني، عن صمتها إزاء الانتقادات التي وُجهت إليها بعد رقصتها التي استفزت بها مواطني المملكة العربية السعودية، حيث ردّت على المنتقدين بطريقة ساخرة.

وشاركت هند القحطاني متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" منشورًا، أظهر في بدايته أنها تعتذر ولكن اكتشف المتابعون أنها ترد على المنتقدين بسخرية.

وقالت "القحطاني" في بداية منشورها "أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءهم وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها إذْ إنني أنتمي لكم وأمثلكم".

وتابعت هند القحطاني بطريقتها الساخرة قائلًة: "لذلك في سنابات القادمة أوجه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقضّ مضجعي وأدمع عينَيّ".

وبعدها تداول المتابعون مقطع فيديو ظهرت فيه هند القحطاني بعد هذا المنشور وهي تواصل رقصها في مقطع رقص ترتدي فيه "هوت شورت" وملابس ضيقة تصف أجزاء جسمها.

وتسبب المقطع في العديد من الانتقادات لها عبر موقع "تويتر" مشيرين إلى أن الجمهور أعطاها قدرها وانتقدها بسبب رقصها وهي واجهتهم بطريقة أكثر استفزازًا.

Advertisements

وكانت قد عادت السعودية هند القحطاني، بمقطع فيديو مثير للجدل، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، ما أثار غضب المجتمع السعودي، إذْ ظهرت وهي ترقص مركزّة على إبراز أماكن معينة من جسمها بشكل استعراضي وغير لائق ولا يتناسب مع ثقافة الشعب السعودي – كما وصفه البعض- ليتصدر وسم "هند القحطاني" قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واستاء المتابعون من الفيديو الذي نشرته القحطاني معلقين" إنه يحتوي على إيحاءات جنسية مخالفة للمجتمع السعودي المحافظ"، فيما هاجم ناشطو مواقع التواصل مواطنتهم عبر تويتر داعين إلى عدم متابعتها، لعدم احترامها ثقافة شعبها، وتعمدها إثارة الجدل من أجل كسب الشهرة فقط لا غير.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وطالبها البعض بحذف اسم قبيلتها من اسمها، لكون الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه يسيء للقبيلة على حدّ قول البعض، فيما طالب آخرون بعدم الظهور على أنها سعودية، لأنّ آرائها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حدّ وصف البعض الآخر.

يُشار إلى أن هند القحطاني أمْ لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها، وتعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.