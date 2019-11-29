الظهور الأول لعاصي الحلاني بعد عمليته الجراحية.. ويكشف عن صدفة غريبة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، عبر حسابه في فيسبوك لأول مرة عقب إجراء عملية جراحية، لنزع أسياخ معدنية من يديه.

وقال عاصي في المنشور: "حظي أن أكون يوم مولدي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يدي والكتف أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".

فيما نشر عاصي أيضاً، فيديو لاحتفال أسرته بعيد ميلاده، عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "هيك كان استقبال عيلتي الصغيرة ليلة البارحة وهيدا أجمل استقبال مليء بالصدق والمحبة أصروا على قطع قالب الحلوة لأتمنى للأيام القادمة أن تكون أفضل الحمد لله على كل حال واهم أمنية عندي السلام والاستقرار إلى بلدي لبنان وللوطن العربي الحبيب".

وتابع عاصي: "أشكر من كل قلبي المحبين الطيبين الصادقين على جميع الرسائل الطيبة النبيلة ولكم مني وفي قلبي كل الحب والاحترام أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وأبنائكم وفي بيوتكم #عاصي_الحلاني لكم مني كل الحب".

Advertisements

وكان الإعلامي اللبناني جمال فياض، أول من أعلن عن إجراء عاصي لعملية جراحية، بعد نشره صورة عاصي من داخل غرفه العمليات عبر حسابه على تويتر، والتي ظهر فيها يرقد على سرير الشفاء معلقًا: "اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال إنه في المستشفى، قلت أنت تمزح، فأرسل لي هذه الصورة!.. معقول؟".

وقدّم عدد من نجوم الفنّ التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد الحلاني، كان من بينهم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حيث كتبت: ”ينعاد عليك يا أحلي عاصي بالدنيا وعقبال المائة سنة ويكون بالفرح والصحة والنجاح“.

يشار إلى أن عاصي الحلاني تعرض لحادث، حيث سقط من فوق ظهر جواده خلال ممارسة رياضة الفروسية، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في لبنان، ووجد أن هناك كسورًا جزئية في الأضلع ناتجة عن سقوط الحصان عليه، ورضوضًا في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين، وفقدانًا في الذاكرة بشكل مؤقت.