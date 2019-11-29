ابنةُ شقيق أسامة بن لادن تُغني في أحد نوادي لندن.. من هي وفاء دوفور؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو تتحدّث فيه عن وفاء دوفور، ابنة شقيق زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكشفت الصحيفة أن وفاء تُغني في أحد نوادي لندن ضمن فرقة مكونة من 3 نساء، بعد محاولتها أن تبدأ مشوارها في الغناء بمدينة نيويورك وخروجها منها.

ووفاء هي ابنة الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، يسلم بن لادن ووالدتها تُدعى كارمن من أب سويسري وأم إيرانية، تملك وفاء الجنسية الأمريكية والجنسية السويسرية التي أخذتها من والدتها.

وتُغني وفاء التي أخذت اسم عائلتها قبل الزواج باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وولدت دوفور في مدينة كاليفورنيا ودرست في جنيف ثم التحقت بجامعة كولومبيا في نيويورك حيث كانت تعيش لدراسة الحقوق.

وقالت دوفور في أحد اللقاءات الصحافية أنها لم تلتقِ عمها أسامة بن لادن طوال حياتها، وأكدت أنها لم تتحدث مع والدها سوى مرة واحدة، وأنها حتى لم تتلقَّ منه أي أموال بالرغم من ثرائه الكبير منذ كانت بعمر الـ 18.

كما كشفت العديد من الصحف الأمريكية أن وفاء عاشت فترة خلال طفولتها في السعودية، قبل أن تقوم والدتها بالهرب بها مع شقيقتها إلى سويسرا.

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وعُرف عن وفاء حبها للحفلات والعزف على الغيتار، وقيامها بتأليف بعض أغانيها وحبها للأضواء، حيث ظهرت على غلاف عدد من المجلات الأمريكية في وقت سابق من حياتها، وكان ظهورها جريئًا نسبة إلى انتمائها إلى عائلة بن لادن، وسبق وأن رقصت في أحد نوادي فرنسا إلى جانب جينا ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

عاشت دوفور معظم حياتها تحاول تحقيق حلمها في عالم الموسيقى، وسبق وأن كشفت أنها لا تعرف التحدث باللغة العربية، وأنها لا تملك جواز سفر سعوديًا ولا تملك ما يربطها بعائلتها سوى اسمها "بن لادن" والذي تخلّت عنه.

وعن تفجيرات مركز التجارة العالمي في نيويورك كانت قد صرّحت دوفور لمجلة التايم في وقت سابق أنها شعرت برعب شديد عند مشاهدتها التفجيرات التي وقعت حينها.

وعلى صعيد آخر كانت كارمن والدة وفاء قد كشفت لإحدى محطات التلفزة الأمريكية أنها التقت أسامة بن لادن مرة واحدة في حياتها، وأنها تحدّثت عن هذا اللقاء عبر كتاب نشرته في سويسرا عن حياتها كزوجة لـ يسلم بن لادن الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن.