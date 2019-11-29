أصالة تُثير التساؤلات بفيديو قديم







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تساءل متابعو الفنانة السورية أصالة نصري حول هدفها وقصدها من إعادة نشر مقطع فيديو قديم عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام". خاصةً أنها علقت عليه بطريقةٍ ساخرة إضافةً إل مضمونه الذي قالت فيه خلال إطلالتها في إحدى حلقات برنامج "تاراتاتا": "مرات ما بيبين اللي بيفهم إلا لما بقعد مع اللي ما بيفهم". ثم علقت شارحة أن "اللي ما بيفهم مهم متل اللي بيفهم لأنو بيبين فهم اللي بيفهم". ثم ضحكت قائلة: "فهمتوا شي؟".

وهو ما اعتبره المتابعون تصويباً غير مباشر تجاه الفنانة الإمارتية أحلام التي صرّحت مؤخراً في برنامج "Trending" بأنها لا تريد المصالحة مع أصالة التي انتهت بالنسبة إليها.

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