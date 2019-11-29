شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان زوجة عبدالرحمن أبوزهرة من مسجد النور ودفنها بمقابر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان السيدة سلوى الرافعى زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من مسجد " النور " بالعباسية مقتصرا على الأهل والاصدقاء المقربين، ويتوجه حاليا الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وأسرته إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.

يذكر أن الراحلة قد توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "رحمها الله و غفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحه على روحها الطاهرة".