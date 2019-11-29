شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سبب طلبه من زوجته اعتزال التمثيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، عن سبب طلبه من زوجته الفنانة والمؤلفة "سلوى الرافعى" اعتزال التمثيل، بعد مشهد لها فى مسرحية أمام الفنان عادل خيرى على مسرح الريحانى، قائلا:"كل الحكاية أنه مسك دراعها أنا نزلى اللوز.. وقال لها لن تذهبى للمسرح تانى وسألها: إزاى واحد تانى يلمسك".

وقال أبو زهرة فى حوار سابق له فى برنامح " الستات ميعرفوش يكدبوا"، أنه كان يغير بقوة على زوجته وأنه منعها من الذهاب للمسرح مرة أخرى وأقنعها بالاتجاه للتأليف.

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ويعد أشهر أعمالها كمؤلفة، المسلسل الإجتماعى "يا رجال العالم اتحدوا"، إضافة إلى عدد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية "طيور النورس"، "رصاصة فى العقل"، "الاتحاد النسائى".

وتوفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السيدة سلوى الرافعى زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة .

وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "رحمها الله و غفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحه على روحها الطاهرة".