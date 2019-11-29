تراند اليوم : لقاء سويدان تهاجم أصدقائها : اللمة الكدابة

قامت الفنانة لقاء سويدان بكتابة منشور ناري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهته إلى الصداقات الزائفة، التي قررت التخلص منها مؤخرًا.

وكتبت لقاء سويدان في منشورها: «في ناس بتسألني انا مختفيه ليه .. انا مختفيه عن الناس المزيفة فقط اللي في فترة من حياتي كنت بديلهم وقت و اهتمام و مشاعر حقيقية لكن وجودهم جنبي كان مصلحة واستفادة بس».

وتابعت لقاء سويدان قائلة: «قررت من فترة اني ماهدرش طاقتي و لا مشاعري مع ناس fake وأدي مشاعري ووقتي للي يستحقهم واللي يستاهلهم .. كلامي عن الأصدقاء او اللي كنت فكراهم اصدقاء .. #اللمة_الكدابة».

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل “البيت الكبير 2” من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ 60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.