شاهد.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذا الفيديو!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - أطلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد قدمت من خلال عدد من النصائح للفتيات.

وتحدثت زينب فياض في الفيديو عن عدد من مستحضرات التجميل وكيفية استعمالها غير ان اكثر ما لفت الانتباه هو الشبه الكبير بينها وبين والدتها هيفاء وهبي.

وكانت زينب فياض قد أطلت من إحدى عيادات التجميل الخاصة بمقطع فيديو أعلنت فيه عن خضوعها لعدد من الإجراءات التجميلية في وجهها وظهرت في مراحل العملية بكل جرأة، فيما كشفت الطبيبة التي أجرت التعديلات لها بوجهها بأن زينب أجرت عملية نحت وتجميل للوجه بالكامل وحقن الشفاه لتكبيرها.