شاهد.. وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر مقطع فيديو طريف لها مع ابنها الوحيد عمر وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ويظهر عمر، في الفيديو، وهو يجلس بجوار والدته ويمسك سيجارة في يده وكان يحاول إشعالها، في البداية ظنت وفاء أنها “علكة” على شكل سيجارة، ثم ايقنت أنها حقيقية.

بعدها قامت وفاء وبدأت في ضرب ابنها قائلة إنه اشترى السجائر بأموالها، ثم أخذتها منه وحاولت أن تجعله يأكلها، فيما ظل هو يردد أنه مقلب وهو لا يشرب سجائر.