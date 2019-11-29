اليسا تنشر صورة بروب الاستحمام من كندا

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة، أثناء تواجدها في كندا، لإحياء حفل ضمن جولتها الغنائية ما بين كندا والمكسيك.

وظهرت اليسا، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، مرتدية روب الإستحمام أثناء تواجدها في غرفة الفندق وعلقت قائلة ان الطفس برد قارس في الخارج فيما هي تستمستع بدفء غرفتها.