بعد غياب 10 سنوات.. فرقة "بوسي كات دولز" تعود للغناء

أعلنت فرقة "بوسي كات دولز" النسائية الأمريكية اعتزامها العودة للغناء من جديد في جولة تبدأ العام المقبل.

وبعد 10 سنوات على انفراط عقد الفرقة ستجتمع "بوسي كات دولز" التي تشكلت في الأصل كفريق رقص هزلي، وتشتهر بأغنيات مثل "دونت تشا" و"ون آي جرو أب" و"عندما أكبر"، من جديد على المسرح ابتداء من أبريل/نيسان في دبلن قبل أن تقدم عروضا في أنحاء بريطانيا.

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وقالت المغنية نيكول شيرزينجر لبرنامج "هارت بريكسفت" الإذاعي البريطاني، في مقابلة مشتركة مع زميلاتها في الفرقة آشلي روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلي وايت: "تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجدداً".

وعلّقت روبرتس: "هناك عمل لم ينته.. مرت 10 سنوات.. جميعنا مستعدات الآن".

ورداً على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن، قالت روبرتس: "لقد مر وقت طويل ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".