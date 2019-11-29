طفلة تفاجئ محمد عبده بهذا الطلب.. كيف جاء ردّ فعله؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت طفلة تُدعى "الأميرة مسك"، فنان العرب محمد عبده بطلبها تصوير مقطع فيديو معها، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، واستطاعت الطفلة أن توقف محمد عبده بعد انتهاء احتفالية تتويج نادي الهلال، التي شارك فيها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه للظهور معه.

واستخدمت الطفلة "مسك" خاصية "الفلتر" خلال التصوير وأظهرت محمد عبده بشكل أثار الضحك والإعجاب بين المتابعين الذين تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاهير الفنية.

وأعربت الطفلة عن سعادتها بمقابلة محمد عبده فقالت: "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، بطريقة وكأنها تقدمه لمتابعيها الأمر الذي أثار إعجاب محمد عبده كونها تحمل الموهبة في تقديم ضيفها لمتابعيها، فسألها محمد عبده عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".

وبعدها طلبت الطفلة من محمد عبده، أن يُدلي بكلمة في حسابها عبر "سناب شات"، فقال لها: "الله فعلًا إنتي مسك وأحلى من المسك"، الأمر الذي أدخل السرور على قلب الطفلة.

وتناقل المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مبدين إعجابهم باستخدام الطفلة لخاصية "الفلتر" التي ظهرت على فنان العرب خلال التصوير، وتفاعلوا مع المقطع. كما تطرق البعض الآخر للحسد تجاه الطفلة كونها استطاعت الوصول إلى فنان العرب والتصوير معه وهو ما لا يستطيع الكثيرون فعله.

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وظهر محمد عبده أمس في احتفالية تتويج نادي الهلال وتكريم رموز النادي ببطولة دوري أبطال آسيا وتأهلهم لكأس العالم للأندية، إذْ ظهر فنان العرب على المسرح هو يرتدي "كوفية الهلال" على كتفه وقال: "هالليلة كلنا هلاليين"، ثم أدى أغنيته الشهيرة "خضر الفنايل" في ليلة رفعت شعار: "ليلة زعيم آسيا".

وكان قد مازح المستشار السعودي تُركي آل الشيخ، مواطنه فنان العرب محمد عبده، من خلال استخدام مقطع فيديو لإحدى أغانيه وتحمل عنوان "خضر الفنايل"، كنوع من "الكيد" على سبيل الممازحة بعد تتويج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، وصعوده لكأس العالم للأندية.

وأغنية "خضر القنايل" تغنّى بها الفنان محمد عبده لفريق نادي الأهلي السعودي الذي يشجعه على المستوى المحلي، وظهرت صورة محمد عبده في الفيديو حيث كان ممسكًا بـ"كوفية" تحمل علم نادي الهلال ويربطها على رأسه مع تشغيل الأغنية.

وانهالت التعليقات بين المتابعين مع المقطع، إلا أنَّ بعضهم طالب تركي آل الشيخ، بعدم القسوة على محمد عبده، خاصة أنه عاشق للأهلي. وتداول المغردون مقطع فيديو لمحمد عبده قال فيه: "الأهلي حبي له ما يتغير سواء حقق أو لم يحقق".