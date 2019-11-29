دانة الطويرش: الدكتورة خلود أكثر إنسانة كرهتها في حياتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، إنها كانت تعتبر مواطنتها الدكتورة خلود أكثر شخصية تكرهها في حياتها، موضحة أنها كانت تستفزّها كلما ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات".

وأكدت "الطويرش" في تصريحات تلفزيونية أنها تعرفت على الدكتورة خلود عن قرب وأصبحتا صديقتين، لافتًة إلى أنها وجدتها إنسانة مسالمة وحنونة وعاقلة، موضحًة أن العلاقة بينهما أصبحت عائلية أكثر والزوجان يلتقيان سويًا.

وبشأن الأمومة، قالت إن أصعب ما تواجهه حاليًا هو صعوبة السفر بسبب كثرة الالتزامات تجاه ابنتها، مردفًة: "صار ضميري يأنبني إني أسيبها ولكن على قدر استطاعتي أحاول التوفيق بين عملي ومنزلي والسفر".

وعن زيادة وزنها بعد الولادة قالت: "الله يخلي الملابس الحلوة اللي بتغطي العيوب"، مبينًة: "سويت دايت لأن وزني زاد 12 كيلو في فترة الحمل وخسيت 6 كيلو فقط منهم".

ونفت دانة، الشائعات التي أُثيرت ضدّها بأن إحدى شركات "الدايت" هي السبب وراء خسارتها للوزن، موضحة: "مو صحيح وما حدث كذب وليش أسوي ذلك حق المتابعين الذين يصدقوننا حاليًا".

وكانت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، قد سخرت من منتقدي زيادة وزنها بعد الولادة، والتي تطالبها باتباع نظام غذائي صارم لتستعيد رشاقتها، مؤكدة أنها ليست مضطرة لتجويع نفسها حتى الموت، بهدف خسارة الوزن سريعًا.

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وأعلنت الفاشينيستا الكويتية أنها ترتدي كورسيه لضبط الجسم خلال ظهورها العلني في الفعاليات المختلفة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من استعادة وزنها المثالي أو المواظبة على ممارسة الرياضة، أو إتّباع نظام رجيم معين لضيق الوقت؛ إذ إنها عادت لعملها بعد أسبوع واحد فقط من الولادة.

ووجّهت "الطويرش"، هجومًا حادًا، صاحبته ألفاظ خارجة، إلى أحد متابعيها على "إنستغرام"، لتطاوله بالكلام عليها، في تعليقه على إحدى صورها، قائلًا: "ما شاء الله .. حتى يا دافع البلى حريمنا بعد الولادة تقلب رجال"، الأمر الذي جعل "دانة" تخرج عن شعورها في الرد عليه، ثم تتدارك الموقف وتحذف التعليق، لكن جمهور السوشال ميديا تداولوا التعليق قبل حذفه.

وقالت دانة للمتابع: "والله يا بوسيف.. تتوقع ليش يقلبون رجال بعد الولادة ؟.. لأنه عينك لحريمك وسخة ودونية .. ولأنك إنسان قليل أدب ومش محترم .. ولا أنت متوقع أنا استانس من تعليقك واصفق؟.. عندك الولادة أمر سهل وطبيعي؟.. عندك نفسية المرأة بهالمشوار أمرها بسيط وعادي؟".

وأضافت: "أنت إنسان فكرك محدود وسخيف وسطحي .. وأتمنى أنكم تختفون من الكرة الأرضية لأنه ما حد خرب ثقة بعض الحريم بنفسهم إلا أمثالكم .. ولا المرأة تستاهل أنها تعيش بوضع أحسن من شخص أفضل منك بآلاف المرات .. يا عمر الشريف يا ليوناردو دي كابريو يا توم كروز".