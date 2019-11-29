عاصي الحلاني يصدم الجمهور بصورة من المستشفى

فاجأ الإعلامي اللبناني جمال فياض الجمهور بعدما نشر صورة للفنان عاصي الحلاني، وهو يرقد على سرير الشفاء، في يوم عيد ميلاده الـ 49 الذي يصادف اليوم الخميس 28 نوفمبر.وقال فياض عبر صفحته على تويتر:" اتصلت لتهنئته بعيد ميلاده، فقال أنه في المستشفى، قلت أنت تمزح،فأرسل لي هذه الصورة!.. معقول؟".

وأضاف الإعلامي اللبناني:" الذي يُطمئن أنها هذه المرة عملية جراحية لنزع ما زرعه الطبيب في الساعد والكتف، من أسياخ معدنية إثر الحادث الأخير!.. الحمدلله عالسلامه كمان مرة للفارس النبيل عاصي الحلاني.. وكل عام وأنت بألف خير".

وانهالت التعليقات على صورة الفنان عاصي الحلاني، مقدمين له التهاني من جهة وموجهين له عبارات المحبة والسلامة والشفاء العاجل، وأن يكون في أقرب وقت لاستكمال حفلاته ومسيرته الفنية، متمنيين له مزيدًا من النجاح والسعادة.

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وفي هذا السياق؛ عايدت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني زوجها عاصي الحلاني، بمناسبة عيد ميلاده بمنشور على صفحتها الخاصة عبر انستغرام.

ونشرت كوليت مجموعة صور رومانسية، تجمعها بزوجها التقطت من مناسبات عدة. وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لحبي، وكل شيء بالنسبة لي، أحبك".

كما قدّم عدد من نجوم الفنّ التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد الحلاني، كان من بينهم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حيث كتبت:"ينعاد عليك يا أحلي عاصي بالدنيا وعقبال المائة سنة ويكون بالفرح والصحة والنجاح"".

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يُذكر أنّ الحلاني قد طرح برومو أحدث كليباته "الوطن"، والمقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشر البرومو عبر حسابه على"تويتر"، وعلّق: "قريباً كليب قصيدة الوطن، ألحان عاصي الحلاني، شعر عمر الفرا، توزيع موسيقي طوني سابا، إخراج عادل سرحان".

وكان الحلاني قد أطلق القصيدة قبل تصويرها بطريقة الفيديو كليب في يونيو/ حزيران الماضي.

ويقول مطلع القصيدة التي يقدمها الحلاني في كليبه الجديد "الوطن يا بني.. شبيه الأم ..إن رادت ترضع وتفطم.. إن رادت توهب وتحرم ..بأي حالة اسمها الأم..الوطن يسكن خلايا الدم..غريزة تسري عبر الدم..لمّا نموت بالغربة.. تظل الروح تلفانة.. حزينة مشردة بالهمّ".

يُشار إلى عاصي الحلاني، شارك مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 28 من خلال حفلين أحياهما في القاهرة والإسكندرية.

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