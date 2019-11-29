أحمد سلامة يُعلن أنه ارتكب خطأً عندما عمل مع السبكي

عبر الفنان القدير أحمد سلامة، أمين عام لجنة الثقافة والفنون بحزب إرادة جيل، عن سعادته بالانضمام للحزب، قائلا "إن لديه خطة طموحة لتحقيق أهداف ومبادئ حزب إرادة حيل، من خلال الاستعانة بالشباب من شتى محافظات مصر، فالشباب الواعي يعد جوهر العمل الحزبي وأدواته لتحقيق أهدافه للوصول لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس أمانة الثقافة والفنون بمقر بحزب إرادة جيل، برئاسة المهندس تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بحضور أعضاء الأمانة والكاتب الصحفى محمود نفادي نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام والبرلمان، والنائب، عاطف الأشموني نائب رئيس الحزب، وعدد من أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية، وقد تناول الاجتماع تأثير القوى الناعمة والسوشيال ميديا، على القضايا الفنية والثقافية.



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وطالب الفنان القدير أحمد سلامة بضرورة تنظيم ورش تمثيلية خاصة بالحزب، مشيرا إلى أن نقيب التمثيليين الدكتور أشرف زكي يقيم ورش تمثيلية في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع يقول: "سيتم إقامة ورش تمثيلية وثقافية،خلال الفترة المقبلة حيث قمت بالتدريس في أربع ورش تمثيلية وهو ما أريد تكراره، ومن المقرر ان تستمر الورشة لـ3 أشهر ونصف، ثلاث أيام في الأسبوع، ولكن ما يميز ما سنقوم به من ورش هو أني انقل خبرة مواقع التصوير من خلال عملي كممثل وهو ما لن يستطيع المحاضر العادي تقديمه".

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ولفت قائلا" عانيت في بداية حياتي من رفض والدي لإلحاقي بمعهد الفنون المسرحية، مما دفعني بالالتحاق بالمعهد، وهو ما فعلته دون علمه.

أما عن واقعة مشاركتي في فيلم "شارع الهرم" من إنتاج السبكي، فإني أعترف بخطأ المشاركة في هذا العمل السينمائي، نظرا لاختلاف سيناريو الفيلم عن قصته التي عرضت على كعمل درامي يتخلله بعض الفنون الاستعراضية، ولكني فوجئت بتحوله لعمل راقص يتخلله بعض التمثيل عقب مونتاج الفيلم !، وهذا ما أعتبره أكبر خطأ فني ارتكبته في حياتي.

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