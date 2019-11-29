دنيا سمير غانم تتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل

شاركت النجمة دنيا سمير غانم، في احتفالية "اليونيسف" بمرور 30 عاما على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور لها وعلقت عليها قائله: "فخورة بأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، ليس فقط كسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف ولكن أيضًا كأم مصرية ترغب في رؤية الفرح والأمل دائمًا في عيون كل طفل".

يشار إلى أن وزارة الخارجية نظمت بالتعاون مع كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف بالقاهرة احتفالية مساء أمس الاثنين، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

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