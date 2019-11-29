منة شلبي تخشى مقارنتها بـ"فاتن حمامة"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رفضت الفنانة منة شلبي مقارنتها بالفنانة القديرة الراحلة فاتن حمامة التي كُرِّمَت باستلام جائزتها ضمن فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يختتم فعالياته مساء اليوم.

وأكدت في حديثها لبرنامج The Insider بالعربي، أنها لا يمكن أن تجسد قصة حياتها في يومٍ من الأيام لأن ذلك سيشكّل خطراً على مسيرتها المهنية في المقارنة غير العادلة بينهما لكون "حمامة" أعظم منها بكثير بدليل اختيارها من بين النجوم العمالقة لإطلاق اسمها على جائزة في المهرجان.

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