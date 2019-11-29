لقاء الخميسي تؤسس فرقة غنائية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تأسيس فرقة غنائية جديدة، ستُقدِّم من خلالها موهبتها الغنائية، ‏وأوضحت خلال لقائها مع برنامج "آخر النهار" أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل، مشيرةً إلى خوضها ‏تجربة غنائية منذ عامين‎ أفاقت فيها هذا الحنين للغناء بعدما كانت تُغنّي في طفولتها، لافتة إلى أنها تنتمي لعائلة موسيقية.

‎وفيما عبّرت عن رغبتها بإيصال رسالة إيجابية إلى الشباب وستحاول مدهم بالطاقة الإيجابية عبر أعمالها، قالت أنها تسعى للغناء لشعورها بأن التوقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، كاشفة أن موعد حفلها الغنائي الأول، ربما سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل‎. علماً أنها قدمت أغنية بفيلم التحريك "الفارس والأميرة"، الذي شاركت فيه كضيفة شرف.



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