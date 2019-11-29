داليا مبارك: آخذ من أحلام قوتها ومن نوال رقيّها ومن أصالة إرتباطها بعائلتها









اسماء السيد - على هامش حفلها في مدينة حائل السعودية تحدّثت الفنّانة السعوديّة داليا المبارك عن إنطباعاتها بموجة الإنفتاح التي تعيشها المملكة وتأثير ذلك على المرأة السعودية ودورها الفاعل في المجتمع. كما تحدّثت عن الصعوبات التي واجهتها في الإنطلاق في عالم الفنّ، معترفة بفضل عائلتها ومجتمعها وكذلك زوجها.

سعيد حريري من حائل: داليا تحدّثت أيضاً عن خطتها في تثبيت رجليها في الخليج أوّلاً قبل التوسّع أكثر إلى رقعة العالم العربي، كما إعترفت بدعم الفنّانين لها كأحلام ونوال وعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وراشد الماجد وماجد المهندس ومحمد عبده وفايز السعيد وغيرهم.

وعن عدم خوضها لتجربة الدويتو حتّى الآن مع أحد من هؤلاء الفنّانين قالت: لدي خجل من أطلب منهم ذلك، فكلّ واحد منهم سبقني بعشرين سنة في الفنّ على الأقل، لذلك عليّ أن أثبت نفسي أوّلاً قبل أن أتجرّأ وأطلب من أحد منهم مشاركتي في الدويتو.