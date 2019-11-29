شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق النسائى Pussycat Dolls يعود للغناء بعد غياب 10 سنوات.. كلام نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فرقة بوسى كات دولز النسائية الأمريكية، إنها تعتزم العودة للغناء من جديد، فى جولة تبدأ فى دبلن العام المقبل، وذلك بعد 10 سنوات على انفراط عقد الفرقة، وستجتمع فرقة بوسى كات دولز، التى تشكلت فى الأصل كفريق رقص هزلى وتشتهر بأغنيات مثل (دونت تشا) و(ون آى جرو أب) "عندما أكبر"، من جديد على المسرح ابتداء من أبريل، فى دبلن، قبل أن تقدم عروضًا فى أنحاء بريطانيا، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت المغنية نيكول شيرزينجر، لبرنامج هارت بريكسفت الإذاعى البريطانى، فى مقابلة مشتركة مع زميلاتها فى الفرقة آشلى روبرتس وجيسيكا سوتا وكارميت باشار وكيمبرلى وايت: "تراصت النجوم وتجمعت بنات الدولز مجددًا".

وأضاف آشلى روبرتس: "هناك عمل لم ينته.. مرت عشر سنوات.. جميعنا مستعدات الآن"، وردًا على سؤال عما إذا كانت تساورهم مشاعر مختلفة عن بداياتهن أوضحت روبرتس: "لقد مر وقت طويل ونضجنا، لقد كبرنا واكتسبنا مهارات وخبرات حياتية".

كانت المرأة التى جمعتهم فى البداية، وهى مصممة الرقصات روبن أنتين، قد دعت منذ فترة طويلة إلى لم الشم، وأفادت العديد من وسائل الإعلام أن زميله ميلودى ثورنتون - الذى لم يكن حاضراً أثناء المقابلة - لن يكون جزءًا من تشكيلة الفريق.

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وقالت النجمة نيكول شيرزينجر، التى تظهر بانتظام فى السنوات الأخيرة بصفتها أحد لجنة التحكيم برنامج المواهب البريطانية "The X Factor": "لقد ركزنا على الجولة الآن وامتدت.. نحن نعمل على موسيقى جديدة والكثير من المفاجآت الجديدة للعرض".

وفى بداية نوفمبر الجارى، كان قد تردد أن الفريق الغنائى Pussycat Dolls يخطط للعودة للساحة الفنية بقوة، وأن أول الخطوات التى ستعيد الفريق للأضواء بنجاح هى مشاركتهم فى برنامج "The X Factor" فى نسخته البريطانية الذى تتواجد النجمة نيكول شيرزينجر كواحدة من أعضاء لجنة التحكيم بها.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" – آنذاك - أن منتجى برنامج " x factor " اقترحوا على نيكول بفكرة مشاركتها مع الفريق باستعراض مميز بإحدى الحلقات، وهو ما قابلته شيرزينجر بالقبول، وأشار موقع"noise" ، أنه سيكون استعراضًا ضخمًا للم شمل الفريق الذى بدء مسيرته فى 2003 وانفصل الفريق فى 2010، وكانت نيكول شيرزينجر واحدة من أعضاء هذا الفريق .