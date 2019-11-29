شكرا لقرائتكم خبر عن هند القحطانى تثير الجدل مجددا على تريند السعودية فى رقصة بـ"الشورت"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هند القحطانى.. أثارت الناشطة السعودية - التى تعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية - الجدل مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعى بمقطع فيديو نشرته على قناتها عبر تطبيق "سناب شات"، حيث تظهر وهى ترقص مرتديه "شورت" قصير، وذلك ضمن سلسلة من الفيديوهات التى ترقص فيها وتشاركها مع متابعيها، الأمر الذى يستفز مواطنيها فى المملكة.

هاشتاج هند القحطانى، أصبح ضمن قائمة الـ10 هاشتاجات الأولى على ترند المملكة العربية السعودية، حيث عبر السعوديون عن استيائهم من هذه الفيديوهات عبر الهاشتاج، فقال عبد الرحمن "وش تتوقعون الحلقه الجايه؟"، وأضاف الهنوف "يارب بيوم جمعتك يا كريم أهديها وأصلحها ولا خذها"، فيما قالت أفنان محمد "صراحة تستاهلون قسم بالله، عطيتوها وجه وليتها احترمتكم شوى.. ليش تتابعونها!! ليش تنتقدونها!! تجاهلوها ولا كأنها موجوده وراح ترجع زى ما كانت محد يعرفها".



استياء بين السعوديين بسبب رقصات هند القحطانى

وقال حساب باسم "غين"، تعليقًا على الفيديو، "هدم بيوتكم؟! استغفر الله والله يكفينا الشر تبى تخرب بيوت المسلمين مثل مابيتها خرب، بالنهاية ما بيخرب إلا بيتك للمرة الثانية وبنتك بتضيع أو بيصير فيها شى من تصرفاتك"، وشارك حساب باسم " gorgeous"، بنشر صورة من الفيديو الجديد الذى ترقص فيه هند القحطانى، مرفقة بصورة أخرى لاعتذار قدمته عن الفيديو السابق، وعلق عليهما "هند القحطانى تقدم اعتذارها على الفيديو القديم بفيديو جديد".

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ويذكر أن هند القحطانى، كانت قد أثارت الجدل قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها فيديو لها ترقص فيه على أنغام أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، وذلك ضمن سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التى تعمدت من خلالها استفزاز مواطنيها فى المملكة – بحسب نشطاء على تويتر.



السعوديون ينتقدون فيديوهات هند القحطانى

لم تكن تلك المرة الأولى التى أثارت فيها القحطانى الجدل، لكن آراؤها التى تتصادم مع أعراف وثوابت المجتمع السعودى خاصة والعربى عامة، كانت محط انتقاد الكثيرين فمرة تدافع عن حقوق المثليين، ومرة تتحدث عن جمالها وتطالب المجتمع السعودى بتغيير نظرتهم للمرأة التى ترتدى ملابس مكشوفة.



هند القحطانى تستفز السعوديين برقصة جديدة على سناب شات