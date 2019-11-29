شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أسرع زواج بالوسط الفنى لعبد الرحمن أبو زهرة وزوجته الراحلة فى 20 يوم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قصة زواجه من السيدة سلوى أحمد الرافعى، والتى رحلت عن عالمنا اليوم، حيث قال خلال احدى حلقات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن قصة زواجه كانت سريعة.



عبد الرحمن أبو زهرة فى أحدى المناسبات

وتابع أبو زهرة، فى بداية حيتانى المهنية .. بدأت أمثل فى الإذاعة بواسطة من شقيقى، لأنه كان متصل بالنقاد، وصديق توفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وكان شاعرا وقاضى وهو من علمنى كيف أستمع إلى الموسيقى، وكيف أربى أولادى، وبالفعل دخلت الإذاعة، وقام أحد الأشخاص بإمتحانى وأعطانى جريدة وقال لى "إقرأ"، وأنا فى اللغة الحمد لله جيد جدا".

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وأضاف "بالنسبة لحياتى الزوجية، فحينما كنت فى أحد الأعمال الإذاعية، وفى الكواليس "شفت آنسة خفق لها قلبى".. ورغم أنها قدمت دور "أمى" فى المسلسل الذى كنا نعمل به.. إلا أنها أصغر منى بكتير.. وهى السيدة سلوى أحمد الرافعى.. وأنا من النوع اللى لما اشوف واحدة حلوة وتعجبنى مايبنش على وشى.. ولحد دلوقتى.. بفضل ماسك نفسى.. ونزلنا بعد ما خلصنا من الاذاعة لحد وسط البلد ولكنى صدمت وفوجئت من طريقة تعاملها معى حيث تركتنى وغادرت .. ورغم كل ذلك واختصار ا لما حدث بعد ذلك فقد تزوجنا بعد 20 يوم فقط .. وماكنش فى زى دلوقتى خطوبة بالـ 3 سنين.. الشقة كانت موجودة وخطبتها بخاتم فقط".