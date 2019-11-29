شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. عاصى الحلانى يحتفل بعيد ميلاده فى المستشفى مع عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏احتفل النجم عاصى الحلانى بعيد ميلاده الـ49، فى المستشفى لإجراء عملية جراحية لنزع دعامات معدنية من يده وكتفه زرعت له بعد إصابته الأخيرة. ونشر الحلانى صورة وفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا "حظى أن أكون يوم مولدى فى المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع الدعامات المعدنية من يدى وكتفى، أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم فى قلبى كل الحب والاحترام أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم، راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفى بيوتكم". Advertisements وفاجأت عائلة عاصى الحلانى المطرب باحتفال داخل غرفته بالمستشفى، بتورتة وشموع، وعلق "هيدا أجمل استقبال ملىء بالصدق والمحبة أصروا على قطع قالب الحلوة لأتمنى للأيام المقبلة أن تكون أفضل الحمد لله على كل حال وأهم أمنية عندى السلام والاستقرار لبلدى لبنان وللوطن العربى الحبيب".



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