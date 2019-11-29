شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل: قضيت يوما عظيما بالهرم.. وتستعد لحفل ختام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعلقت على الصورة قائلة: "يوم عظيم في الهرم الأكبر أمس، كان هذا الأسبوع أحد أكثر الرحلات إثارة في حياتي، بعد التعرف على القصص الملحمية التي قام بها المصريون القدماء في المدرسة وسماع قصص عن رحلات الآخرين هنا، تعرفت على الأماكن الفعلية التى حدثت فيها هذه القصص بأم عيني، لا توجد كلمات تعبر عن شعورى! شكرًا لك منال على الجولة المذهلة بالأمس، مجاملة من Cairofilms ... إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الليلة!"

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.

يذكر أن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور "ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

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كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة