شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Universal تطرح 8 بوسترات لفيلم روبرت داونى جونيور الجديد Dolittle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Universal Pictures عن 8 بوسترات لـ فيلم العائلة والمغامرة الجديد Dolittle، و من المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 17 يناير من العام المقبل 2020.



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ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.



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الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

وكانت قد انتهى القائمون على الجزء التاسع من سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة Fast and Furious، من تصوير مشاهد الفيلم نهائياً بعد ان استمر التصوير لأكثر من 6 أشهر في العديد من دول شرق أوروبا والصين.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم المقرر عرضه في إبريل عام 2020، أن مشاهد الفيلم انتهت بالكامل، وفي انتظار الانتقال الى مرحلة المونتاج، على أن يطرح التريلر الرسمي للجزء التاسع من السلسلة نهاية شهر نوفمبر الجاري، الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures.