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شكرا لقرائتكم خبر عن this is Egypt.. بيلى زين يوجه الشكر لمهرجان القاهرة بعد تكريمه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الممثل والمخرج الأمريكى وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين" أو بشرير فيلم تايتانيك، الشكر لمهرجان القاهرة السينمائى بعد تكريمه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر بيلي زين فيديو من تكريمه، معلقا :" شكرا لكم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هذا الشرف العظيم.. ضيافتك لا تعرف الحدود"، كما هنأ مسئولى المهرجان على نجاح دورته الـ41.
بيلي زين
ووضع بيلى زين هاشتاج "this is egypt" فى نهاية منشوره.
وكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك"، يوم الأربعاء الماضى، وشهد التكريم حضور ليلي علوي ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.
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