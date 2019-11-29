شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منة شلبى تعترض على تجسيد شخصية فاتن حمامة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت النجمة منة شلبى بشكل قاطع تجسيد شخصية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، فى عمل فنى، عند سؤالها عن ردها فى حالة اختيارها لذلك، مؤكدة أنه أمر خطر للغاية.
وقالت منة شلبى، فى تصريحات تليفزيونية لها، "لا يمكن يبقى فيه وجه شبه أنا أتمنى يبقى فى أى نوع من أنواع الشبه، لكن أنا انا ضد تجسيد شخصية زى فاتن حمامة ده خطر".
وتابعت "لما منى زكى عملت سندريلا كان حلو جدا وأحمد زكى عمل حليم دى استثناءات لكن بالنسبالى أخاف معنديش الجرأة وهفضل شايفة إنى ظلمت نفسى وحطيت نفسى فى مقارنة مع حد أعظم منى بكتير جدا".
وكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى افتتح فعاليات دورته الـ 41 يوم الأربعاء الماضى، النجمة منة شلبى، حيث منحهما المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعمالهما، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة بناء على رؤية المهرجان وقياداته.
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