رئيس "شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يكشف تفاصيل جائزة مسابقة العمل الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشجيعا لحركة المسرح الشبابي ودعما للمخرجين أصحاب التجارب الأولى، أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تفاصيل جائزة العمل الأول للشباب بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد في نسختها الثانية ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي سيُعقد في الفترة من 1 الي 7 أبريل 2020 بمدينة شرم الشيخ .

وصرح المخرج مازن الغرباوي أن الجائزة تأتي دعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بجمهورية مصر العربية "شمالا وجنوبا –شرقا وغربا" المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي، يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة وحرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي.

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المسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا، وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35) سنة في شهر أبريل 2020، وأن يكون المخرج مصري الجنسية وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتي تحمل همًا، وتُقبل جميع الأعمال سواء كانت انتاجا مستقلا أو جامعيا أو انتاجا حكوميا أو أي جهة.

ومن ضمن الشروط أيضا: أن يكون العمل قد تم تقديمه في عرض عام للجمهور ومن إنتاج 2019 / 2020، ومن حق اللجنة حجب الجائزة إذا لم يتقدم لها من يستحق، وأخر موعد لقبول الأعمال المسرحية المشاركة يوم 25 يناير 2020، وتبلغ قيمة الجوائز 5 آلاف جنيه للمركز الأول و3 آلاف للمركز الثاني و2000 جنيه للمركز الثالث.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة.