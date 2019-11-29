تشييع جنازة زوجة عبدالرحمن أبو زهرة من مسجد النور بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت أسرة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن مكان وموعد تشييع جنازة زوجته "سلوى"، التي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب عدد من أقارب أبوزهرة عبر صفحاتهم على موقع "فيسبوك"، إن صلاة الجنازة ستكون عقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة في مسجد النور بالعباسية، طالبين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر أن الفنان مفيد عاشور، أعلن خبر رحيلها عبر حسابه الشخصي على نفس الموقع، وكتب "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي.. (زوجة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".