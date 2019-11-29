اليوم.. هند صبري تسافر المغرب للمشاركة في فعاليات "مراكش السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسافر الفنانة هند صبري إلى المغرب اليوم الجمعة، للمشاركة في مهرجان مراكش السينمائي، المقرر إقامته في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المُقبل.

وتشارك هند في قسم "محادثة مع..."، والذي سيشمل نقاش مفتوح في ندوات مختلفة مع ١٢ شخصية من الأسماء الفاعلة في مجال السينما العالمية، وسيشارك إلى جانب هند صبري كل من المخرج والممثل والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمنتج البريطاني جيريمي توماس، والممثل الأمريكي هارفي كيتل، والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي.

الجدير بالذكر أن هند صبري حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة في مهرجاني الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي "نورا تحلم".